Von Uta Zorn

l-mag.de, 20.3.2017 - Zum gestrigen Topspiel der Frauenbundesliga, VfL Wolfsburg gegen Bayern München, führte Nilla Fischer, wie so oft, ihr Team auf den Rasen. Doch heute war es etwas ganz Besonderes, denn Nilla trug den Regenbogen am Arm. Als erste Kapitänin eines Bundesligateams spielt sie künftig mit einer Kapitäninnenbinde in den Farben des Regenborgens.

Die Schwedin (32) kickt seit ihrer Kindheit, wurde mit 16 Nationalspielerin, dann Meisterin in Malmö und zog 2013 zusammen mit ihrer Frau Mariah-Michaela nach Wolfburg, um dort Titel zu gewinnen. Für den Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Bremen-Niedersachsen ist sie das „Gesicht 2017“ und für uns schon lange eine der wenigen Spitzensportlerinnen, die offen über ihr Lesbischsein spricht.

Der VfL Wolfsburg unterstützt Nillas Idee, den Regenbogen zu tragen

Jetzt ist Nilla mit dem Wunsch, den Regenbogen zu tragen, an ihren Verein herangetreten und hat große Unterstützung erfahren. Passend zu den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die vom 13. bis 26. März stattfinden, hat der Verein die Aktion erlaubt. VfL-Geschäftsführer Thomas Röttgermann in einer Pressemitteilung dazu: „Als VfL Wolfsburg stehen wir ausdrücklich für Vielfalt und eine bunte Gesellschaft und stellen uns gegen jede Form von Ausgrenzung und Diskriminierung. Nilla Fischer repräsentiert damit also genau jene Werte, für die wir stehen. Großer Respekt für diese Aktion.“