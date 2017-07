England

9) Casey Stoney (35, Liverpool L.F.C) reiste mit ihrer ganzen Familie – Lebensgefährtin Megan Harris (die selbst Fußballprofi war) und ihren Zwillingen (2) - zur EM an. Die Ex-Kapitänin des Nationalteams, die sich 2014 im BBC-Interview als „lesbisch und zwar schon so ziemlich mein ganzes Leben lang“ bezeichnete, wollte eigentlich nach der WM 2015 ihre internationale Karriere beenden – vielleicht hat Prinzessin Anne sie vom Gegenteil überzeugt, als sie ihr im Oktober 2015 den Verdienstorden „Member of the Order of the British Empire” überreichte.