Von Karin Schupp, l-mag.de, 1.1.2017

The Intervention (USA 2016, Buch/ Regie: Clea DuVall)

Worum geht’s? Eine Gruppe alter Freunde, darunter ein Frauenpaar (Clea DuVall und Natasha Lyonne), wollen dem einzigen – und dauerkriselnden - Ehepaar unter ihnen die Scheidung nahelegen. Das dazu auserkorene gemeinsame Wochenende verläuft aber nicht wie geplant, und plötzlich haben alle mit ihren eigenen (Beziehungs)Problemen zu tun... (US-Trailer)

Gut zu wissen: DuVall (siehe „25 Promi-Coming Outs 2016“) castete für ihr Regie-Debüt ihre zwei Co-Stars aus dem Lesbenfilm Weil ich ein Mädchen bin (1999): Natasha Lyonne (Orange is the New Black) und Melanie Lynskey (Two and a Half Men), ihre BFF im echten Leben. Der Soundtrack stammt von Sara Quin (von Tegan & Sara).