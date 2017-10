10. Montana (Israel 2017), Regie: Kimor Shmila - noch ohne deutschen Kinostart

Nach vielen Jahren in der Stadt kehrt Efi (Noa Biron) zur Beerdigung ihres Opas wieder in ihr Heimatdorf zurück. Der Kurztrip verlängert sich unterwarteterweise, als sie sich dort verl in Karen (Netta Shpigelman) verliebt, eine verheiratete Lehrerin mit zwei Kindern. Die lesbische Regisseurin Limor Shmila, die Montana in ihrem eigenen Heimatdorf Acre drehte, erzählte in einem Interview: „Als ich meine Familie um Erlaubnis bat, in ihren Häusern zu drehen, fragte sie mich, worum es in dem Film geht. Ich sagte: ‚Es ist eine lesbische Liebesgeschichte.‘ Sie sagten: ‚In Acre gibt es keine Lesben.‘ Und ich erwiderte: ‚Ach ja?‘ Durch diesen Film wollte ich meinen Verwandten zeigen, dass es kein Problem ist, dass ich lesbisch bin. Und ich wollte ihnen zeigen, dass es auch in Acre nicht unüblich ist.“