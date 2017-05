Von Karin Schupp

l-mag.de, 25.5.2017 - Werbung will nur eines: Ein Produkt verkaufen. Und ganz nebenbei zeichnet sie damit ein aktuelles Bild der Gesellschaft, denn um bei möglichst vielen Menschen einen Kaufwunsch auszulösen, wählt sie in der Regel Themen und Motive, die allseits akzeptiert sind. Wenn in Werbespots also Lesben und Schwule auftauchen, heißt das, dass wir tatsächlich im Mainstream angekommen sind (und erzkonservative Grüppchen sind die letzten, die das nicht wahrhaben wollen, wie die beiden ersten Beispiele zeigen).

Vorstellbar sind wir für die Agenturen zwar nur als (Hochzeits-)Paar oder Kleinfamilie, aber das ist bei den heterosexuellen Werbegesichtern ja auch nicht anders (nur den Schwulen wird ab und an die Rolle der „schrillen Tunte“ zugeteilt). Diese elf Werbespots gingen im letzten halben Jahr on air:

1. Magnum Eis (Australien): Mit dieser Hochzeit musste sich der australische Werberat beschäftigen: Es hatte Beschwerden gegeben, dass er „zur Familienfernsehzeit Lesbianismus“ promote. Magnum-Hersteller Unilever entgegnete, „Geschlecht und sexuelle Orientierung fair, unvoreingenommen und tolerant zu behandeln (…) und eine ernsthafte Darstellung einer Trauungszeremonie zu zeigen“ – und darf die Werbung weiterhin verwenden.