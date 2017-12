„Ich bezeichne mich als bisexuell“, sagte auch die Schauspielerin Alia Shawkat im Mai dem LGBT-Magazin Out. Die 28-Jährige, die eine gute Freundin von Ellen Page ist, wurde als Portia de Rossis Tochter in der Comedyserie Arrested Development bekannt und spielte in dem Film May und die Liebe und den Serien Broad City und Transparent queere Rollen.

Als queer outete sich im Juni Natalie Morales. „Queer bedeutet für mich einfach, dass ich nicht hetero bin. Das ist alles“, schrieb sie auf der Webseite Smart Girls ihres Parks and Recreation-Ko-Stars Amy Poehler. Zuletzt war sie als (lesbische) Tennisspielerin Rosie Casals in dem Billie Jean King-Film Battle of the Sexes zu sehen.