*** 20. Rowan Blanchard (15), USA, Schauspielerin (Das Leben und Riley)

Wo & Wie? Auf Twitter, nachdem Fans über eine potenzielle Beziehung zwischen ihrer Serienfigur und deren bester Freundin spekuliert hatten

Das Zitat: „In meinem Leben habe ich bisher nur Jungs gemocht. Dennoch will ich mich nicht als hetero, lesbisch oder sonstwas labeln.“ – (auf eine vergewissernde Nachfrage:) „Ja, ich bin offen für jedes Geschlecht, deshalb identifiziere ich mich als queer.“

Überraschungsfaktor: Hoch

Beziehungsstatus: Unbekannt

*** 21. SELENA FORREST (17), USA, Topmodel

Wo & wie? Wurde in einem Interview mit The Cut nach einem lesbischen Spruch gefragt, den sie auf Instagram gepostet hatte (“Heteras lieben es, mit Lesben zu flirten. Bitch, du wirst neben mir aufwachen. Das ist kein Spiel.")

Das Zitat: “Ich liebe girls. Oder besser: Ich mag Menschen. Wenn ich eine Schublade wählen müsste, wäre ich wahrscheinlich bisexuell. Aber ich war noch nie mit einem Kerl zusammen.“

Überraschungsfaktor: Mittel

Beziehungsstatus: Unbekannt

*** 22. MAISIE WILLIAMS (19), GB, Schauspielerin (Game of Thrones)

Wo & wie? In einem Interview mit dem US-Magazin Nylon

Das Zitat: „Wie schon [die Schauspielerin] Shailene Woodley sagte: 'Ich verliebe mich in Persönlichkeiten und nicht in Menschen oder Geschlechter.' Ich habe kein Problem damit, wenn sie jemand labeln möchte, aber ich finde auch, dass das niemanden was angeht.“

Überraschungsfaktor: Hoch

Beziehungsstatus: Seit fast zwei Jahren mit ihrem Freund zusammen

*** 23. AMANDLA STENBERG (18), USA, Schauspielerin (Die Tribute von Panem)

Wo & wie? Auf dem SnapChat-Kanal der Teen Vogue

Das Zitat: „Es ist zutiefst schmerzhaft, gegen die eigene Identität anzukämpfen und sich in Formen zu pressen, in die man nicht passt. Als jemand, der sich als schwarze, bisexuelle Frau identifiziert, kenne ich das.“

Überraschungsfaktor: Hoch

Beziehungsstatus: Unbekannt

*** 24. LAUREN JAUREGUI (20), USA, Sängerin der Girlgroup Fifth Harmony

Wo & wie? In einem offenen Brief an Trump-Wähler in der Zeitschrift Billboard

Das Zitat: „Ich bin eine bisexuelle, kubanisch-amerikanische Frau, und ich bin sehr stolz darauf.“

Überraschungsfaktor: Mittel – kurz zuvor war ein privates Foto aufgetaucht, auf dem sie eine Freundin küsst

Beziehungsstatus: Unbekannt

*** 25. BELLA THORNE (18), USA, Schauspielerin (Shake It Up – Tanzen ist alles), Sängerin

Wo & wie? Auf Twitter - nachdem sie Fotos gepostet hatte, auf denen sie ihre beste Freundin küsst

Das Zitat: „Yes.“ (Auf die Frage, ob sie bisexuell sei)

Überraschungsfaktor: Hoch – bisher sind nur boyfriends von ihr bekannt

Beziehungsstatus: Trennte sich im Sommer von ihrem Freund; war seit ihrem Bi-Coming Out im September mit dem Schauspieler Tyler Posey und dem Sänger Charlie Puth zusammen