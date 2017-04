L-BEACH #8, 11. - 14. Mai 2017, Weißenhäuser Strand

Was gibt’s da? Konzerte, Parties, Workshops, Lesungen, Filme, Sport und Chillen am Strand – und all das zusammen mit rund 4000 Frauen, die die ansonsten öde Ostsee-Ferienanlage in ein buntes Lesbenparadies verwandeln. Headliner sind BOY und Glasperlenspiel, es gibt ein Wiedersehen mit BETTY (außer 2016 immer dabei!), und die Moderatorin ist in diesem Jahr der lesbische Comedystar Tahnee.

Wer steckt dahinter? Die Hamburger Party-Veranstalterin Claudia Kiesel und ihr Team

Und was kostet das? Inklusive 2 Nächte im Appartment/ Bungalow/ Hotel: ab 169 Euro (abhängig von Unterkunft und Bettenzahl), Zusatznacht: ab 67 Euro; nur Festival: 147 Euro, jeweils plus Buchungsgebühr; auch Tagestickets erhältlich

Infos und Buchung: www.l-beach.com/de