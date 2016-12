Von Annie Kreß

l-mag.de, 19.12.2016 – Lesbisches Leben und damit lesbische Sichtbarkeit sind immer mehr am Schwinden. Selbst Berlin, die „Lesbenhauptstadt“ Deutschlands, hat seit Anfang 2016 keine einzige lesbische Bar mehr. Und das ist nur eins vieler trauriger Beispielen dafür, dass die lesbische Kultur eindeutig auf dem Rückzug ist. So kann es nicht weiter gehen! Denn je mehr lesbische Kultur verschwindet, je mehr sich die lesbische Szene auflöst, desto unsichtbarer werden wir auch wieder in der Mehrheitsgesellschaft. Und Unsichtbarkeit hat wirklich überhaupt nichts mit Akzeptanz oder „in der Gesellschaft angekommen sein“ zu tun.

Wenn wir es nicht machen, macht es niemand!

Um Lesben (wieder) eine Plattform zu geben, einen Raum, in dem sie im Mittelpunkt stehen, sich alles um lesbisches Leben und die Liebe dreht, müssen wir uns alle einsetzen. Denn wenn wir es nicht machen, wird es niemand machen!

Deswegen stellen wir hier acht Möglichkeiten vor, die du persönlich umsetzen kannst. Jetzt sofort, heute Abend, morgen, das ganze nächste Jahr!

1. Starte einen lesbischen/ queeren Blog

Ein Blog ist zwar super viel Aufwand, gibt dir aber eine Stimme, mit der du ziemlich schnell mehr Leute erreichen kannst, als du es dir je vorstellen konntest - höchste Zeit also, dass du mit einsteigst und die Welt mit deinem lesbischen Blog bereicherst! Falls du nicht weißt, wie und wo du anfangen sollst, mach auf jeden Fall das Online Blog Camp.

2. Starte einen YouTube Kanal

Ähnlich wie in der lesbischen Bloggerinnen Szene gibt es bei den YouTuberinnen auch noch viel Platz für coole Projekte und Kanäle. Im englischsprachigen Raum gibt es bereits eine Menge Vorbilder von denen du dich inspirieren lassen kannst (hier stelle ich einige vor). Mehr als eine Webcam brauchst du für den Anfang auch nicht – einfach mal machen! Und dann auf dem Weg lernen, wie es genau geht.

3. Geh auf den CSD!

Auf den CSD zu gehen ist nicht nur die Möglichkeit, die mit deiner lokalen Community zu vernetzen und einen tollen Tag zu haben, sondern auch ein politisches Statement, das wir nicht unterschätzen dürfen!