Von Karin Schupp, 3.1.2018

1. Thelma, Norwegen 2017, Regie: Joachim Trier - dt. Kinostart: 22. März (Trailer mit engl. UT)

Gepflegter Grusel: Thelma (Eili Harboe), die sehr isoliert in einer frommen Familie aufgewachsen ist, zieht zum Studium nach Oslo und verliebt sich dort zum ersten Mal. Aber Anja (Kaya Wilkins) löst mehr in ihr aus als nur ein Kribbeln im Bauch: Thelma wird von Anfällen gepackt, und merkwürdige Dinge passieren um sie herum… Der Horror-Mystery-Film ist Norwegens offizieller Bewerber für den „Auslands-Oscar“ (die Oscar-Nominierungen werden am 23. Januar bekannt gegeben).