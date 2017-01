The Good Fight, Staffel 1 - USA ab 19. Feb. 2017, D-Start noch nicht bekannt

Worum geht’s? Spin Off der erfolgreichen Anwaltserie The Good Wife: Staranwältin Diane Lockhart (Christine Baranski) geht pleite und fängt mit ihrer Patentochter Maia (Rose Leslie, Game of Thrones) in einer Kanzlei in Chicago noch mal von vorne an.

L-Faktor: Maia hat eine Lebensgefährtin, Amy (Helene Yorke).

Überlebenschance: 100% für Maia, Amy wäre - zumindest bislang - das klassische Lesben-Opfer... aber: die Showrunner Michelle und Robert King ließen in ihrer Vorgängerserie nur wenige sterben.

L-MAG-Urteil: Hoffnungsfroh: The Good Wife war eine der besten Serien der letzten Jahre und hatte mit der Detektivin Kalinda eine der attraktivsten queeren Figuren – schade nur, dass sie nicht mehr dabei ist.