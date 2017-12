Von Karin Schupp

l-mag.de, 19.12.2017 - Dr. Arizona Robbins und ihre Loverinnen in Grey’s Anatomy, die lesbischen Mütter Stef und Lena in The Fosters, die bisexuelle Anwältin Annalise in How To Get Away With Murder, Knast-Butch Big Boo in Orange is the New Black und – der jüngste Neuzugang – das Frauenpaar in der Westernserie Godless: In der laufenden TV-Saison zeigen US-Fernsehserien 168 queere Frauenfiguren in Haupt- und Nebenrollen, genauer: 93 Lesben und 75 bisexuelle Frauen – und damit weitaus mehr, als es in Deutschland in den letzten fünf TV-Jahrzehnten zusammengerechnet gab!

Wer das so genau gezählt hat? Die US-Organisation GLAAD, die sich für die Sichtbarkeit von LGBTQ in den Medien einsetzt, macht sich jedes Jahr im Herbst die Mühe und wertet das komplette TV-Serienpersonal nach sexueller Identität aus.