All die aufregenden und verwirrenden Gefühle Filmtipp: Paula ist heimlich in Charlotte verliebt, auch Charlotte denkt häufig an sie, und was will Lilli eigentlich von Paula? „Siebzehn“ erzählt - ganz ohne klassische Coming-Out-Szenen - authentisch vom Erwachsenwerden. L-MAG-Urteil: Sehenswert!

Von Isabel Lerch l-mag.de, 12.4.2017 - Ein Dorf, irgendwo in Niederösterreich. Die 17-jährige Internatsschülerin Paula (Elisabeth Wabitsch) lebt zusammen mit ihrer älteren Schwester bei ihrem Vater. Die Sommerhitze legt sich über den Internatsalltag, und zum Glück sind bald Ferien. Mit ihren besten Freunden Marvin (Daniel Prem) und Kathrin (Vanessa Ozinger) teilt Paula alles - den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Schule, aber vor allem die verwirrenden und aufregenden Gefühle. Paula spürt sie immer öfter. Denn sie ist heimlich in ihre Mitschülerin Charlotte (Anaelle Dézsy) verliebt, die allerdings mit Michael zusammen ist. Und plötzlich drängt sich Lilli in den Vordergrund Was Paula nicht weiß: Auch Charlotte denkt insgeheim oft an sie. Um ihre Unsicherheit und ihre Gefühle für Charlotte zu vergessen, lässt sich Paula auf ihren schüchternen Mitschüler Timo (Alexander Wychodil) ein, der in sie wahrhaftig verliebt ist. Und als ob die Lage nicht schon kompliziert genug wäre, spielt sich plötzlich die Lilli (Alexandra Schmidt) in den Vordergrund. Sie sehnt sich nach Aufmerksamkeit und provoziert Paula permanent auf frech-verführerische Weise. Genug Stoff also für eine Menge Drama, das zeitgemäß und authentisch inszeniert wird: Siebzehn ist ein ästhetischer Film über die stürmische Zeit des Erwachsenwerdens und der ersten Liebe.