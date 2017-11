Fragen, die auch das Publikum nicht klar beantworten kann. Können wir dem vertrauen, was wir mit – der manchmal fast schmerzhaft inaktiven – Ally erleben? Und wie sieht es mit jenen Szenen aus, die uns portionsweise einen Einblick darüber hinaus geben? In den ersten beiden Folgen belässt American Horror Story dies in der Schwebe. Dann wechselt die Perspektive und sorgt dafür, dass wir plötzlich alles hinterfragen müssen, was bisher zu sehen war.

Wir werden mitten in ein großes Komplott gezogen

Das ist ebenso perfide wie geschickt, verdammt spannend und wirklich erschreckend. Wir werden mitten in ein derart großes Komplott gezogen, dass der Kopf schwirrt. Kaum etwas ist vorhersehbar und wirft jene Frage auf, die schon lange nicht mehr so aktuell war wie heute: Was ist echt, was manipulativ, und wie fundiert sind unsere eigenen Reaktionen?

Selten führt eine ja dann doch auch zur Unterhaltung gedachte Serie so klar vor Augen, wie angeblich recherchierte Informationen für egoistische Ziele benutzt werden können und selbst die Wahrheit Mittel zum Zweck wird; wie wichtig Kontext ist und wie leicht Gefühle das eigene Moralempfinden außer Kraft setzen können.

Viel davon hat mit Angst zu tun. „Vor was fürchtest du dich?“, verlangt das selbsternannte Kult-Oberhaupt Kai Anderson (Evan Peters) auch von den Anwärtern seiner mörderischen Gemeinschaft zu wissen und besteht auf absolut unzensierte Antworten. Diese werden zur Einstiegsdroge, gefährlicher Motivation und zugleich zum Druckmittel. Und so kann aus Angst in nur wenigen Sekunden echter Horror werden.

American Horror Story: Cult (Staffel 7), 11 Folgen, mit Sarah Paulson, Alison Pill, Billie Lourd, Evan Peters, Emma Roberts u.a. - ab 9. Nov. beim Pay-TV-Sender FOX