Von Sabine Mahler

l-mag.de, 20.9.16 - Das Parlament von Aruba entschied sich dieser Tage mit einer Mehrheit von 11 zu 5 Stimmen, die Verpartnerung für homosexuelle Paare einzuführen. Dies geschah aufgrund der Initiative der lesbischen Abgeordneten Desiree Sousa Croes. Gemeinsam mit der Menschenrechtsgruppe Igualdad Aruba initiierte sie vorab eine Onlinepetition die 20.000 Unterschriften erhielt. Auch internationale Organisationen unterstützten die Kampagne, so erhielt die internationale Plattform All Out 50.000 Stimmen aus der gesamten Welt, um die Rechte von Homosexuellen auf der Pazifikinsel voranzutreiben.

Mit der Einführung der gleichgeschlechtlichen Verpartnerung wird Aruba nun ein wenig holländischer, denn obwohl die Insel nur 25 Kilometer von Venezuela entfernt liegt und geografisch zu Südamerika gehört, ist sie Teil des Königreichs der Niederlande. Holland ist selbst in Europa ein Vorreiterland, was Rechte von Lesben und Schwulen angeht, kann aber für die rund 100.000 Einwohner von Aruba nur eine Vorbildfunktion einnehmen, denn die Pazifikinsel ist autonom und hat eine eigene Verfassung, Währung und Regierung.

Nun ist zu hoffen, dass sich andere Karibikstaaten (auch Curaçao und Bonaire gehören zu den Niederlanden) anschließen und die Rechte für Schwule und Lesben erweitern.