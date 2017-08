Brutale Prügeleien und Sex mit einer Kollegin

Pistolen sind offenbar nicht so ihr Ding, stattdessen nutzt Lorraine in den langen, brutalen Kampfszenen alles, was ihr zwischen die Finger kommt: Wasserschlauch, Kochplatte, Schlüssel oder Korkenzieher. Und während sich James Bond nach einer Prügelei höchstens mal das blütenweiße Hemd glatt zieht und am nächsten Tag wieder aussieht wie neu, ist sie jedesmal so übel zugerichtet, so dass man ihre Blessuren – trotz regelmäßigem Eiswürfelbad - auch Tage später noch sieht.

Eins jedoch schaute sie sich von ihrem legendären MI6-Kollegen ab: Lorraine gönnt sich eine Affäre (und uns eine schöne Sexzene!) – und zwar nicht mit dem rüpeligen Percival oder einem anderen Mann, sondern mit der französischen Nachwuchs-Spionin Delphine (Sofia Boutella). „Warum darf James Bond in jedem Film mit jeder Frau schlafen, und niemand sagt: ‚Wow, er liebt die doch gar nicht‘“, sagte Theron im Interview mit Entertainment Weekly und stellte auch gegenüber Variety klar, dass sie dem Kinoklischee der "Frau, die sich verlieben muss, sonst ist sie eine Hure", etwas entgegensetzen wollte.

Bisexuelle im Kino stärker repräsentieren

Dass aber vor allem Lorraines Bisexualität Atomic Blonde die größte Medienaufmerksamkeit bescherte (dabei bleibt es Therons Behauptung, dass die Spionin bi und nicht lesbisch ist - im Film wird das gar nicht thematisiert), war aus PR-Gründen sicher erfreulich und machte Theron, selbst hetero, zur Vorkämpferin für Bisexuelle. „Aus Frust darüber, wie wenig diese Community im Kino repräsentiert ist oder nicht vorkommt“, erklärte sie diese Entscheidung gegenüber Variety. „Und es passte einfach zu ihr.“

Aber auch wenn Delphine die einzige ist, bei der Lorraine ihr Visier ein wenig runterlässt: Wer nur deswegen ins Kino geht, wird enttäuscht sein. Wer jedoch das Genre mag und auf harte Action steht, zugunsten einer starken und intelligenten Frauenfigur aber gerne auf den stereotypen Macho-Helden verzichtet, ist hier genau richtig und erlebt atemlose 115 Minuten.

Atomic Blonde (USA/ D/ S 2017), Regie: David Leitch, Buch: Kurt Johnstad, mit: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Toby Jones, Sofia Boutella, Til Schweiger u.a., 115 min., Kinostart: 24.8.2017