Von Karin Schupp

l-mag.de, 17.1.2017 – „Augen auf – Kamera an“: Unter diesem Motto ruft der Verband Pro Quote Regie anlässlich der Berlinale Jugendliche und junge Erwachsene zu einem Handyfilm-Wettbewerb auf. Gesucht werden Kurzfilme zu den Themen Sexismus, Rassismus oder Homophobie. „Erfinde eine gerechtere Welt“, heißt es in der Ausschreibung – und: „Was zählt ist: Deine Vision, deine Kritik, dein Statement für eine bessere Welt!“

Als Preise winken 3 x 500 Euro und ein Interview beim Berliner Radiosender Fritz. Die Gewinnerfilme – ausgewählt von einer Fachjury mit Film- und TV-Regisseurinnen - werden im Februar während der Berlinale (9.-19. Feb.) vergeben und im „Media Bubble“-Zelt auf dem Potsdamer Platz gezeigt.

Die Teilnahmebedingungen sind einfach: Mitmachen könnt ihr, wenn ihr zwischen 15 und 25 Jahren alt seid und euer Film nicht länger als drei Minuten lang ist.

Pro Quote Regie ist der Verband von Regisseurinnen in Deutschland, der sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Film- und TV-Branche einsetzt und Sender und Produktionfirmen auffordert, mehr Jobs hinter der Kamera an Frauen zu vergeben und vor der Kamera weniger Rollenklischees zu verbreiten. Die traurige Realität in Deutschland ist nämlich, dass nur 15 Prozent aller Kino- und Fernsehfilme von Frauen inszeniert werden und 80 Prozent aller Hauptrollen männlich sind.

Die Filme - alle Formate sind erlaubt - können hier hochgeladen werden. Einsendeschluss ist der 3. Februar 2017.

Mehr Informationen zum Wettbewerb auf handyfilmwettbewerb.de

Mehr über die Ziele und Aktivitäten von Pro Quote Regie steht auf ihrer Webseite.