Von Sabine Mahler

6.2.18 - Die Kinderwunsch Tage ist die erste Publikumsmesse in Deutschland für Menschen, die sich über sämtliche Möglichkeiten alternativer Familienplanung informieren möchten. Im vergangenen Jahr wurde die Messe ins Leben gerufen und fand großen Anklang beim Publikum. Daher gibt es in diesem Jahr gleich zwei Termine: am 17./ 18. Februar in Berlin und am 13./ 14. Oktober in Köln.

Hier können Interessierte zum Beispiel erfahren, wie man sich auf die Suche nach einem Samenspender begibt und was dabei alles zu beachten ist. Im Vergleich zum vergangenen Jahr stehen nun noch mehr Experten, Spezialisten und Ärzte zum Thema Kinderwunsch bereit. Insgesamt wird es über 60 Vorträge für Interessenten mit alternativem Kinderwunsch geben („Familiengründung mit Samenspende 2018 – Wegweiser zum Wunschkind!“ oder „Psychologie der Familiengründung mit Spendersamen“), teilweise wird auch auf spezielle LGBT-Fragen eingegangen („Kinderwunsch bei Lesben, Schwulen, Trans*“).

Außerdem gibt es während der Kinderwunsch Tage die Möglichkeit, Informationsstände zu besuchen, sich verschiedene Meinungen einzuholen, individuelle Gespräche mit Fachberatern, Ärzten oder Gesundheitsexperten zu führen sowie Gleichgesinnte kennen zu lernen und sich mit ihnen zu vernetzen.

Infos kompakt:

Kinderwunsch Tage am 17./ 18. Februar 2017 in Berlin (Mercure Hotel MOA) und am 13./ 14. Oktober in Köln (Sartory-Säle). Tickets ab 20 Euro, Wochenendticket für 2 Personen: 40 Euro.

Alle Infos und Tickets im Vorverkauf: http://www.kinderwunsch-tage.de