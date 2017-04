"Das Beste, was mir in meiner Karriere passiert ist"

Dass die beiden Schauspielerinnen ihre Rollen mit Begeisterung spielen (“Wir hatten keine persönlichen Grenzen", sagte etwa Barrell über ihren erste Kuss-Szene, “Wenn ich so etwas drehe, sehe ich mich selbst als Zuschauerin und denke: Was würde ich jetzt unbedingt sehen wollen?”), ist spürbar – und ebenso ihre Dankbarkeit für die unerwartete lesbische Begeisterung (Dominique Provost-Chalkley: “Ich wusste nicht, was mich erwartet. Emily sagte: Du wirst ein paar LGBT-Fans kriegen...”). Beide sind auf Twitter sehr aktiv und zeigen sich in Interviews und bei Fan-Conventions beeindruckt über die Bedeutung ihrer Rollen.

„Ein Mädchen schrieb mir, dass die Serie ihr half, mit ihrer Mutter zu reden“, sagte Barrell auf der queeren Fan-Convention ClexaCon Anfang März in Las Vegas. “Als Schauspielerin spielst du normalerweise in diese schwarze Loch hinein, und hier habe ich das Gefühl, dass ich etwas Gutes tun kann. Deshalb ist diese Rolle das Beste, was mir in meiner Karriere passiert ist.“

Und umgekehrt profitiert Wynonna Earp von ihr: Officer Haught, die keine Originalfigur aus der Comivorlage von Beau Smith ist, taucht jetzt auch dort auf, und in der 2. Staffel spielt sie eine größere Rolle. Lest unter dem Foto eine Vorschau auf die neuen Folgen und schaut euch den ersten Trailer an.

*** Achtung: Enthält auch Spoiler auf Staffel 1! ***