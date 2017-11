Lesben im Tennis

Wie im Film angedeutet, war King schon damals nicht die einzige Lesbe im Frauentennis. Zu den „Houston 9“ gehörte, wie man heute weiß, mit Kings langjähriger Doppelpartnerin Rosie Casals mindestens eine zweite. Gespielt wird sie übrigens von Natalie Morales, die sich in diesem Jahr als queer outete.

Noch bekannter ist natürlich Martina Navratilova, deren professionelle Karriere 1974 begann und die, wie King, ebenfalls 1981 geoutet wurde.

Aber erst die nächste Generation mit Spielerinnen wie Conchita Martinez, Hana Mandlikova, Gigi Fernandez oder die am letzten Sonntag verstorbene Wimbledon-Gewinnerin Jana Novotná (s. K-Word #227) ließ den Tennis in den 90er Jahren zum Lesbensport Nr. 1 werden. Zurzeit steht in der Top 100-Weltrangliste aber nur eine offen lesbische Spielerin: die Schwedin Johanna Larsson (s. K-Word #185).

Der damaligen Weltranglisten Margaret Court (Jessica McNamee), die im Film als homophob angedeutet wird, wurde damit nicht unrecht getan: Sie ist mittlerweile eine religiös-homophobe Fundamentalistin, die zuletzt gegen die Ehe-Öffnung in ihrem Heimatland Australien agitierte (s. K-Word #226).

Kings Match gegen Riggs ist ein beliebtes Filmthema

Battle of the Sexes ist nicht die erste Verfilmung des legendären Tennismatches. Im US-Fernsehen lief 2003 das Dokudrama When Billie Beat Bobby, für das Hauptdarstellerin Holly Hunter mit einer Emmy-Nominierung belohnt wurde. 2013 erschien der Dokumentarfilm Battle of the Sexes von James Erskine and Zara Hayes.

Zeitgleich zum aktuellen Film waren auch ein TV-Movie mit Elizabeth Banks (Die Tribute von Panem) als Billie Jean King sowie ein Kinofilm mit Will Ferrell als Riggs in Planung. Ob aus diesen beiden Projekten noch etwas wird, ist derzeit nicht bekannt.