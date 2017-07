Von Julius Brockmann

l-mag.de, 2.7.2017 - In welcher Stadt ist die Dating-Szene besonders gut? Wo gibt es ein ausgeprägtes LGBT-Nachtleben? Wie offen sind meine Mitbürgerinnen? Nestpick, eine Onlineplattform für möblierte Wohnungen, befragte die LGBT-Gemeinschaft in 80 Ländern und ließ sie diese Lifestyle-Faktoren bewerten.

Doch um eine Stadt als LGBT-freundlich zu bezeichnen, gehört bekanntlich mehr als ein schillerndes Nachtleben und nette Nachbarn. Aus diesem Grund wurden die 100 Städte, die in der Liste in Sachen Lifestyle vorne lagen, noch auf die Faktoren Sicherheit und Rechte der LGBT-Community hin untersucht.

Deutsche Städte erhielten zunächst aufgrund von schwachen LGBT-Rechten im Vergleich zu anderen Städten nur drei von fünf möglichen Punkten. Doch dann kam es in dieser Woche plötzlich zur Abstimmung im Bundestag über die Ehe für alle - ein bedeutender Schritt zur Gleichberechtigung von Lesben und Schwulen, der sich auch in diesem Ranking bemerkbar macht. So wurde Berlin – zuvor auf Platz 6 – nachträglich aufgewertet und zur LGBT-freundlichsten Stadt weltweit gekürt.