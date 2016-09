Von Andreas Scholz

l-mag.de, 4.9.16 - Mit dem am Donnerstag veröffentlichten "Berliner Manifest" wenden sich mehr als zweihundert Erstunterzeichner und Erstunterzeichnerinnen gegen jede Vereinnahmung sexueller Minderheiten durch Rechtspopulisten. Grund dafür sind verschiedene Aktionen der AfD, die in den letzten Monaten versuchte, mit islamophoben Aussagen auf Stimmenfang in der Community zu gehen.

So versuchte die Partei u. a. mit einem Wahlkampfplakat auf dem ein schwules Paar mit dem Spruch "Mein Partner und ich legen keinen Wert auf die Bekanntschaft mit muslimischen Einwanderern, für die unsere Liebe eine Todsünde ist" präsentiert wurde, Minderheiten gegeneinander auszuspielen.Dagegen möchte das Berliner Manifest ein Zeichen setzen.