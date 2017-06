Von Claudia Lindner

l-mag.de, 22.6.2017 – Die Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Unterkünften von Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) und UNICEF wurden jetzt basierend auf den aktuellen Lebensumständen von Bewohnern von Flüchtlingsunterkünften und deren Rückmeldungen überarbeitet und erweitert. Erstmals sind darin auch Mindeststandards zum Schutz von LGBTI*-Geflüchteten enthalten.

Diese Leitlinien für mehr Sicherheit und Unterstützung für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge wurden in Kooperation mit einer Reihe in der Betreuung von Geflüchteten tätigen Verbänden und Organisationen erstellt. Unter anderem wirkten der Lesben- und Schwulenbundesverband in Deutschland (LSVD) sowie die Schwulenberatung Berlin mit.

Eine vertrauensvolle Atmosphäre ist wichtig

Dabei wird anerkannt, dass LGBTI* keine homogene Gruppe sind und auch aufgrund verschiedener Merkmale von Diskriminierung betroffen sein können, zum Beispiel als Frau und zugleich als Lesbe. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass den Bedürfnissen dieser Geflüchteten nur Rechnung getragen werden kann, wenn diese auch eine vertrauensvolle Atmosphäre haben, um sich zu erkennen zu geben, was bislang jedoch oft nicht der Fall ist.

Die formulierten Mindeststandards versuchen, der besonderen Situation von LGBTI*-Geflüchteten in allen Bereichen des Lebens in einer solchen Unterkunft gerecht zu werden. So geht es um Fragen der Privatspähre, räumlichen Schutz, Gewaltprävention, den Verhaltenskodex von Mitarbeitern sowie geeignete Ansprechpartner oder niedrigschwellige Beratungsangebote. Die neuen Mindeststandards sollen als Orientierungshilfe dienen für ein Schutzkonzept, das verpflichtend von den Trägern der Flüchtlingsunterkünfte eingeführt werden soll. Das soll durch eine gesetzliche Regelung geschehen, ein entsprechender Entwurf ist laut Familienministerin Katharina Barley zurzeit in der Abstimmung.

Die Broschüre „Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften 2017“ gibt es hier als PDF.