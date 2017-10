Blake ist zugleich die Pilotfolge für eine geplante Serie, die Geschichte soll also weitergehen. Sollte es deiner Meinung nach mehr Formate mit starken weiblichen und lesbischen Hauptcharakteren geben?

Auf jeden Fall! Ich selbst habe immer zu starken Frauen im Fernsehen aufgeblickt, wenn es sie denn gab. Captain Janeway war für mich immer ein unfassbares Vorbild. Leider gab es immer nur wenige, und das sollte sich ändern! Und gerade in der heutigen Zeit sollte es meiner Meinung nach auch offen lesbische, starke Frauen in Filmen und Serien geben - das würde uns gut tun! Auch davon gibt’s viel zu wenige! Mit Filmen kann man die Welt vielleicht nicht verändern, aber man sollte es versuchen.

Shamila Lengsfeld und du, ihr arbeitet regelmäßig zusammen und habt auch schon in der Vergangenheit lesbische Projekte umgesetzt. Wie würdest du eure Zusammenarbeit beschreiben?

Ja, wir haben schon viele kleinere Projekte zusammen gemacht, und ich hoffe, dass es in Zukunft noch mehr werden! Shamila ist eine wunderbare Filmemacherin. Ich muss wirklich zugeben, dass ich es genieße und liebe, mit ihr zu arbeiten. Die Arbeit ist immer sehr intensiv, inspirierend und produktiv. Sie bringt immer so viele unglaublich gute Ideen mit und führt uns Schauspieler immer sehr präzise und feinfühlig. Ich kann ihr blind vertrauen und fühle mich immer sehr wohl und frei, wenn wir zusammen drehen. Das macht wirklich Spaß! Am Ende eines Tages fühlt man sich immer wunderbar. Mittlerweile hat sich auch außerhalb der Arbeit eine tolle Freundschaft entwickelt!

Wie bist du selbst zur Schauspielerei gekommen?

Ich habe zu Schulzeiten ein wenig Theater gespielt, aber es nie besonders ernst genommen. Nach dem Abitur habe ich vieles ausprobiert und vieles abgebrochen. Anfang 2014 habe ich angefangen, das Anyway, ein LGBT-Jugendcafé in Köln, zu besuchen und habe mich dort auch ehrenamtlich engagiert. Wie der Zufall es wollte, suchte eine Gruppe schwuler jugendlicher Filmemacher eine junge Schauspielerin für ihren Kurzfilm Zwei Gesichter, und kurze Zeit später nahm ich am Casting für eine lesbische Serie namens Lezz-A-Faire teil. Danach klang der Gedanke, Schauspielerin zu werden, nicht mehr ganz so absurd, und ich bewarb mich an Schauspielschulen. Im Januar 2015 begann meine Ausbildung an der Arturo Schauspielschule in Köln.

Was ist für dich die größte Herausforderung an der Schauspielerei?

Ich liebe Herausforderungen, und ich finde, dass man sich allem stellen kann und muss. Müsste ich allerdings eine Szene mit Spinnen drehen, würde ich mich schon etwas schwer tun! Aber auch diese Herausforderung würde ich annehmen. Manchmal sind die Tage hart, und man wünscht sich einen 9-to-5-Job, aber trotzdem weiß man, dass man nie wieder was anderes tun möchte, als zu spielen!

Eine letzte Frage noch: Wenn du selbst von einer starken Frau gerettet werden könntest – wer wäre es? Und warum?

Puh, das ist eine schwere Frage. Da gibt es viele! Ich würde definitiv nicht nein sagen, wenn mich Alex Vause aus Orange is the New Black retten würde oder Irene Adler aus Sherlock. Einfach, weil ich beide wirklich heiß finde. Ich mag „Helden“, die nicht unbedingt nur auf der „guten“ Seite stehen. (lacht)

Blake läuft am 19. Okt. (Köln, NRW Filmforum) und am 26. Okt. (Dortmund, Schauburg) im Lesbischen Kurzfilmwettbewerb des Homochrom Festivals.

