Und wo kicken die Europameisterinnen?

Jackie Groenen, die für Europameister Niederlande ein überragendes Turnier gespielt hat, schnürt nach wie vor für den FFC Frankfurt ihre Schuhe. Ihre Team-Kolleginnen Vivianne Miedema und Stefanie van der Gragt verließen hingegen München in Richtung Arsenal London bzw. Ajax Amsterdam. Allerdings haben die Bayern mit Lynneth Beerensteyn und Jill Roord wieder zwei holländische Nationalspielerinnen verpflichtet.

Um weitere Stars der EM zu sehen, müssen wir auf die nächste Runde der Champions League hoffen. Im Sechzehntelfinals (Hinspiele am 4./5. Okt.) trifft Wolfsburg auf Atletico Madrid, Bayern München auf Chelsea LFC (mit Ramona Bachmann). Vielleicht sehen wir dann im Achtelfinale Lieke Martens, die jetzt für Barcelona spielt, Annouk Dekker aus Montpellier oder die Flügelflitzerin Shanice van den Sanden, die soeben von Liverpool nach Lyon wechselte.

Leider nur wenige Live-Übertragungen



Auch wenn viele internationale Stars zurzeit in England, bei Barcelona oder Lyon anheuern, bleibt die Bundesliga doch die stärkste und ausgeglichenste Liga in Europa und kann sich locker mit der US-amerikanischen National Women’s Soccer League (NWSL) messen. Allerdings nicht, was die Übertragungen angeht. Alle Spiele der NSWL sind auf YouTube zu verfolgen, während wir uns mit einer Begegnung, hin und wieder auch zweien, pro Spieltag begnügen müssen. Neben Sport1 ist jetzt auch die Telekom Pay-TV-Sparte an der Übertragung beteiligt, bei DFB-TV ist nach wie vor jeweils eine Partie im Livestream zu empfangen.

Informationen zu jedem Spieltag der Bundesliga, zum DFB-Pokal, der Champions League und natürlich zum DFB-Team findet ihr in Uta Zorns Fußball-Blog Cornerkick.

