Bye bye, L-Beach! Am Wochenende fand zum letzten Mal L-Beach statt, und tausende Lesben nahmen Abschied von dem beliebten Lesbenfestival an der Ostsee. Mit dabei war auch L-MAG-Fotoreporterin krizzi with the k!, die ihre Highlights in Wort und Bild festhielt.

Von krizzi with the k! l-mag.de, 15.5.2017 - Das letzte Mal L-Beach. Wirklich? Mit dieser Frage im Hinterkopf und aufkommender Wehmut machte ich mich auf den Weg zum Weißenhäuser Strand. Es schossen mir sofort meine erlebnisreichen Erinnerungen in den Kopf. Plötzlich war sie wieder da, diese Aufregung, die ich auch die ersten vier Male verspürt hatte. Das Wetter spielte mit, das erste Mal richtig am Strand sitzen und den Tag genießen, den DJs lauschen. Ich hatte den Eindruck, mehr Frauen zu sehen als in den Jahren zuvor. Neue Gesichter, alte Bekannte, einige in großen Gruppen, mit Kindern, Hunden und vor allem mit viel Freude und Zufriedenheit in den Gesichtern. Das Abendprogramm verlief zunächst geordnet und wurde dann immer wilder, da hatte sich nichts geändert. Erst zwei Konzerte im Zelt und danach die Partys in den Zimmern, auf den Gängen der Anlage oder in den dafür vorgesehenen Lokalitäten. Dennoch, es fehlte mir die große Trauer um das Ende dieses Lesbenfestivals, fast spürte ich bei den Organisatorinnen Erleichterung über den Abschluss eines gelungenen Kapitels. Und vielleicht war es ja doch nicht das letzte Mal?!

Eine musikalische Neuentdeckung, die Band Flinte aus Berlin (Foto oben). Sie waren die Gewinner der Herzen auf der Newcomer-Bühne.

Der gut gefüllte Strand verlieh dem Festival ein wundervolles Urlaubsgefühl. Das lag aber auch am wundervollen Wetter.

Das dynamische DJ-Duo Turbodisko 3000 und Ploycebell (l.) heizten den Strandgästen musikalisch ein.

Und natürlich die maximal unbeeindruckten Highlander-Rinder zwischen Ferienanlage und Meer...