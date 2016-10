9. Coming Out übers Mikro: So hatte sie sich das nicht gedacht, aber jetzt wusste es halt der halbe Flughafen – und die 42 Mio. Zuschauer, die die Sitcom Ellen am 30. April 1997 eingeschaltet hatten. Ellen DeGeneres, die das Coming Out ihrer Figur mit ihrem privaten Coming Out – auf dem Cover der Zeitschrift Time - verband, hatte diesen Schritt schon Monate zuvor mit Andeutungen in ihrer Serie und in Interviews vorbereitet. Nach einer Durststrecke - Ellen wurde nach einer weiteren Staffel eingestellt, und DeGeneres musste sich plötzlich anhören, „too gay“ zu sein - startete sie 2003 mit ihrer erfolgreichen Daytime-Talkshow The Ellen DeGeneres Show so richtig durch. Heute ist sie eine der drei bestbezahltesten Moderatoren im US-Fernsehen und die wohl berühmteste und beliebteste Lesbe des Landes.