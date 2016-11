Coming Out und all diese verwirrenden Gefühle Der israelische Film „Barash“ erzählt mehr als eine klassische Coming Out-Story: Die Liebe zweier Jugendlicher wächst im Umfeld familiärer Konflikte und politischer Spannungen. Der Film läuft jetzt bundesweit in der Queerfilmnacht.

Von Isabel Lerch l-mag.de, 14.11.2016 - Die 17-jährige Naama Barash (Sivan Noam Shimon) steckt mitten in den wilden Jahren der Pubertät: Sie hängt mit ihren Freundinnen ab, geht feiern, trinkt Alkohol und probiert Drogen aus. Schule ist nur lästige Nebensache, und die Eltern werden zu echten Nervensägen. Als plötzlich ein neues Mädchen auftaucht, steht Naamas Welt Kopf: Die freche Dana (Jade Sakori) ist selbstbewusst, hat gefärbte Augenbrauen und Tattoos. Naama verliebt sich Hals über Kopf und gibt sich ihren neuen, überwältigenden Gefühlen hin. Gemeinsam entdecken die beiden das lesbische Nachtleben und das Gefühl der Freiheit im nahegelegenen Tel Aviv. Doch während Naama ihr neues Glück mit Dana genießt, bahnen sich in ihrer Familie Konflikte an. Coming Out-Story und Porträt der israelischen Jugend

Die lesbische Regisseurin Michal Vinik erzählt mit ihren zwei (übrigens ebenfalls lesbischen) Hauptdarstellerinnen eine klassische Coming Out-Geschichte: Getrieben von ungezwungener Neugier auf neue Erfahrungen und die eigene Sexualität, finden die beiden jungen Frauen spielerisch zueinander. Doch Barash ist mehr: Der Film zeichnet auch das Bild einer israelischen Jugend, die versucht, ihre eigene Identität zu finden und sich individuell zu entfalten – in dem Wirrwarr aus erwachender Sexualität, überwältigenden ersten Rauscherfahrungen, Konfrontationen mit den Wertevorstellungen der eigenen Eltern und dem omnipräsenten Israel-Palästina-Konflikt.