Brittany Bowe (USA) war früher Basketballerin und mischte an der Weltspitze im Inlineskating mit, bis sie 2010 die Kufen für sich entdeckte. Seitdem gewann sie vier WM-Titel und hofft jetzt – nachdem sie vor vier Jahren leer ausging – auf ihre erste Olympiamedaille. Die 29-Jährige, die auch in Sotschi schon offen lesbisch war, ist mit der Niederländerin Manon Kamminga, Weltmeisterin und mehrfache Europameisterin in Inline-Skating zusammen. „Es ist schön, mit jemandem zusammen zu sein, der dieselben Leidenschaft, dieselben Ziele verfolgt“, sagte Bowe in einem Porträt des US-Olympiasenders NBC. „Natürlich ist es schwer, an verschiedenen Enden der Welt zu leben. Aber wir sind beide auf unsere Ziele fokussiert.“