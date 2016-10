Höhere Zahlen als bisher – wie kommt`s?

Wieso diese Werte höher ausfallen als in frühere Befragungen - Emnid etwa errechnete im Jahr 2000, dass 4,1 % der Männer und 3,1 % der Frauen homo- oder bisexuell seien -, hat vor allem zwei Gründe:

In der aktuellen Studie beantworteten die Teilnehmer die Fragen online und nicht telefonisch, wie das früher üblich und auch im Beispiel Emnid der Fall war. In der Anonymität der Online-Welt antwortet man nun mal ehrlicher als im direkten Gespräch am Telefon, auch wenn man die andere Person nicht kennt und nie treffen wird.

Mehr Akzeptanz bedeutet auch mehr Coming Outs

Und: In Ländern, in den die Akzeptanz von Homo- und Bisexualität gewachsen ist, stehen die Menschen eher zu ihrer sexuellen Orientierung. Dass das nicht überall der Fall ist, zeigt sich am Schlusslicht der Befragung: Ungarn. In dem stark nach rechts gerückten Land identifizieren sich nur 1,5 % der Befragten als LGBT (auch hier eher Frauen als Männer). Dabei gibt es keinen rationalen Grund anzunehmen, dass dort weniger queere Menschen leben als anderswo.

Die Studie führte Dalia Research im Rahmen seiner regelmäßigen Online-Befragung EuroPulse durch.