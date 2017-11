10. AbisZett

Seit zwei Jahren vloggt die Filmstudentin Alicia Zimmermann auf ihrem Youtube-Kanal über alles, was ihr in ihrem Leben gerade wichtig ist. Von lustigen „Couple Challenges“ über Spanien-Sommer-Urlaub-Videos mit ihrer Freundin bis hin zu ernsteren Themen wie Mobbing in der Schule und wie man damit am besten umgehen kann. In ihren LGBTQA-Videos berichtet Alicia, die mit Cha Ginger (siehe oben) zusammen ist, auch von ihren eigenen Erfahrungen und beantwortet Fragen, die viele ihrer Zuschauer*innen beschäftigen.

