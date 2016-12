10. „Im Moment bin ich einfach nur sehr in meine Freundin verliebt“, sagt Kristen Stewart in der britischen Elle (Sept. 2016) und vollendet damit ihr öffentliches Coming Out nach den Stufen Dementi (2014), No Comment (Anfang 2015) und – seit August 2015 – Ich-bin‘s-aber-ich-sage-nicht-was-ich-bin. Ihre Hetero-Lover habe sie immer vor der Öffentlichkeit geschützt, „aber als ich mit einer Frau zusammenkam, merkte ich: Es zu verstecken, führt zu der Annahme, dass ich nicht dazu stehe oder mich dafür schäme, also habe ich mich geöffnet, und ich bin so viel glücklicher!“ Klassische Worte nach einem Coming Out! (Mit besagter Freundin ist sie leider inzwischen nicht mehr zusammen.)