September: Lesbische Sichtbarkeit bei der Emmy-Verleihung

Bei der TV-Preis-Verleihung sorgt Lena Waithe für den lesbischsten Moment (und die ersten Standing Ovations!) des Abends. Die Schauspielerin und Drehbuchautorin, die für ihre halbautobiografische Coming Out-Folge in Master of None (Netflix) ausgezeichnet wird, bedankt sich bei ihrer Freundin („Ich liebe dich mehr als das Leben!“) und „meiner LGBTQIA-Familie“: „Zieht jeden Tag, wenn ihr aus der Tür geht, euer unsichtbares Cape an und erobert die Welt. Weil die Welt ohne uns nicht so schön wäre, wie sie ist.“ Mit Kate McKinnon für Saturday Night Live und Jane Lynch für die Comedyserie Dropping the Soap bekommen zwei weitere offene Lesben einen Emmy, ausgezeichnet wird auch die lesbische Lovestory „San Junipero“ aus der TV-Reihe Black Mirror und – mit acht Emmys - die feministische Serie The Handmaid’s Tale, darunter Alexis Bledel für ihre lesbische Rolle.