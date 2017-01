Von Karin Schupp

l-mag.de, 31.1.2017 - Was ihr Familienbild angeht, ist die Werbebranche nicht weit von der katholischen Kirche entfernt: Vater, Mutter, zwei Kinder – damit eckt man beim deutschen Mainstream am wenigsten an, und nur wenn man mal ganz frech sein will, darf auch mal eine Dragqueen oder ein schräges Schwulenpaar ran.

Lesbische Frauen hingegen sind in der hiesigen Werbewelt so gut wie nicht präsent, weder als Zielgruppe noch als Werbefigur. Zu den seltenen Ausnahmen gehört dieses Lesbenpaar mit Kind in einer Kampagne der Berliner Morgenpost (2010) und dieser neue Image-Werbespot der Apotheken-Umschau, der auch ein Frauenpaar, das Nachwuchs erwartet, zur Apotheken-Kundschaft zählt (und auch ein schwules Elternpaar).

Als Regenbogenfamilie werbetauglich

Die Regenbogenfamilie - diese Rolle könnte jetzt also auch Lesben in der Werbung salonfähig machen. Zumindest taucht auch im neuen Werbespot der Deutschen Telekom neben anderen Konstellationen - darunter die brave Heterofamilie, Rocker-Crew, WG und die unvermeidlichen Dragqueens - auch die Mama-Mutti-Kind-Variante auf. „Keine Ahnung, wie die perfekte Familie aussieht. Wahrscheinlich für jeden anders“, heißt es dazu aus dem Off. (Offenbar fallen sie alle unter die Konditionen einer preisreduzierten „Family Card“ – aber da solltet ihr doch lieber zuerst das Kleingedruckte lesen…).