Ganz so rosig sieht die Realität indes nicht aus - auch das zeigt die GLAAD-Studie: Mehr als ein Viertel der Hetero-Befragten fühlt sich in bestimmten Situationen mit LGBTQ-Personen oder -Themen "unwohl", etwa wenn sich ein Familienmitglied outen würde (27%), ihr Arzt/ Ärztin LGBTQ wäre (28%), ein gleichgeschlechtliches Paar Händchen hält (29%) oder ihr Kind eine Unterrichtsstunde zur Geschichte von LGBTQ gehabt hätte (34%).

"Eine neue Ära des Verständnisses und der Akzeptanz"

Dennoch: Die Homophoben sind in den USA eine – wenn auch starke - Minderheit, und der positive Trend geht nach oben, wie Vergleichszahlen aus den Vorjahren zeigen. Entsprechend hoffnungsvoll zeigt sich GLAAD-Boss Sarah Kate Ellis. „Diese Studie zeigt eine neue Ära des Verständnisses und der Akzeptanz unter jungen Menschen – ein inspirierender Hinweis auf die Zukunft“, kommentierte sie die Ergebnisse. „Auch wenn Gesetze aufgehoben werden können, haben sich Herz und Verstand zum Besseren verändert – und das ist eine Realität, die sich nicht so leicht wieder auflösen lässt.“

An der Online-Befragung, die Anfang November 2016 in den USA stattfand, beteiligten sich 2.037 Menschen. Auftraggeber ist der Verband GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), der sich gegen homo- und transphobe Diskriminierung in den Massenmedien und für die faire, inklusive Darstellung von LGBTQ einsetzt.

Die GLAAD-Studie „Accelerating Acceptance2017“ steht hier online.