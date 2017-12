Die bisexuelle Schauspielerin Saffron Burrows (Boston Legal, Mozart in the Jungle) und ihre Frau Alison Balian, Autorin der The Ellen DeGeneres Show, wurden am 23. Januar Eltern einer Tochter. Das Paar ist seit 2013 verheiratet und hat zusammen bereits einen Sohn (5).

März:

Samira Wiley, „Poussey“ in Orange is the New Black, und Lauren Morelli, Drehbuchautorin der Frauenknastserie, heirateten am 25. März im kalifornischen Palm Springs, wo sie sich im Oktober 2016 auch verlobt haben.