Von Karin Schupp, 15.2.2018

Las herederas, Paraguay/ Uruguay/ Deutschland u.a. 2018, Regie/ Buch: Marcelo Martinessi, 95 min., Spanisch mit Untertiteln, Wettbewerb

Chela und Chiquita sind schon lange ein Paar. Als Chiquita (Margarita Irún) wegen Überschuldung ins Gefängnis kommt, muss Chela (Anna Brun), die bisher nur ungern das Haus verließ, einen Taxi-Service anbieten, um allein über die Runden zu kommen. Dabei lernt sie die junge, lebensfrohe Angy (Ana Ivanova) kennen und entdeckt ihre eigenen Sehnsüchte neu.

Para Aduma, Israel 2018, Regie/ Buch: Tsivia Barkai Yacov, 90 min., Hebräisch mit engl. Untertiteln, Generation 14plus

Coming-out-Film: Die 17-jährige Benny (Avigayil Koevary) steht den religiös-nationalistischen Ansichten ihres Vaters immer skeptischer gegenüber, während ihre Freundin Yael (Moran Rosenblatt) bei ihr ein aufwühlendes Gefühlschaos auslöst.

L’Animale, Österreich 2018, Regie/ Buch: Katharina Mückstein, 97 min., Panorama

Mati (Stophie Stockinger) steht kurz vorm Abitur, heizt am liebsten mit ihrer Motocross-Maschine durch den Steinbruch und hängt mit ihrer Jungsgang ab. Aber alles gerät aus dem Gleichgewicht, als sich Matis Kindheitsfreund Sebi (Jack Hofer) in sie verliebt und Mati sich ausgerechnet mit Carla (Julia Franz Richter) befreundet, die sich zur Feindin der Clique gemacht hat. Währenddessen rumort es nicht minder gewaltig in der Ehe von Matis Eltern.