Von Isabel Lerch

4.4.18 - Es ist ein Jubiläum mit fadem Beigeschmack: 2018 feiert das feministische Nachrichtenmagazin an.schläge seinen 35. Geburtstag – gleichzeitig ringt es ums wirtschaftliche Überleben. Grund für die finanziellen Sorgen ist ein möglicher Förderausfall unter der neuen rechtskonservativen Regierung in Österreich.

Da dieser für das Magazin existenzbedrohend wäre, möchte die Wiener Redaktion nun unabhängiger von Bundesförderungen werden. Ihr Budget ist ohnehin knapp: „Wir arbeiten personell und finanziell stets am Limit“, sagt Lea Susemichel, die seit zwölf Jahren als leitende Redakteurin arbeitet.

Abo-Kampagne läuft noch bis Sonntag

Daher hat sie mir ihren Kolleginnen eine Crowdfunding-Kampagne mit dem Titel „Save The World With Feminism“ gestartet. Durch den Verkauf von exakt 666 neuen Abos will das an.schläge-Team damit 25.000 Euro sammeln.

Wer das feministische Magazin unterstützen möchte, kann hier ein Jahresabo für 38 € (8 Ausgaben) erwerben. Noch bis diesen Sonntag läuft die Aktion - nach aktuellem Stand der Website wurden bereits 447 neue Abos verkauft.