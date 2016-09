Die Berlinerin Valerie Assmann, die damals in Teheran selbst auf dem Platz stand, war das Spiel ein ganz besonderes Erlebnis: „Es war ein ganz surrealer Moment und emotional überwältigend“, sagt sie. „Danach gab es plötzlich eine riesengroße Aufmerksamkeit für den Frauenfußball in Iran. Sehr viele Mädchen und Frauen wollten nun endlich Fußball spielen." Investitionen flossen, ein Ligasystem wurde aufgebaut - mit sichtbaren Erfolgen, wie Assmann zu berichten weiß: „Im Vergleich zu 2006 haben die Spielerinnen sich sehr stark weiterentwickelt. Einige spielen heute bei ausländischen Clubs.“

"Der Frauenfußball sagt viel über die jeweilige Gesellschaft aus"

Dennoch haben die iranischen Spielerinnen zu kämpfen: „Die Frauen geben viel und geben viel auf, um Fußball zu spielen. Im Gegenzug erwarten sie Aufmerksamkeit, die sie nicht bekommen. Der iranische Verband interessiert sich nicht für sie und auch nicht für ihre Erfolge“, sagt die Berlinerin und unterstreicht die politische Bedeutung des Sports: „Der Frauenfußball funktioniert sehr gut als Mikrokosmos und sagt viel über eine jeweilige Gesellschaft aus und insbesondere über die Rolle der Frau in dieser. Wir als Frauen treten in die Männerwelt ein und nehmen, was uns zusteht.“ Umso mehr freut sie sich, dass das schon lange geplante Rückspiel endlich stattfindet, denn zwei frühere Versuche, das Team nach Deutschland zu holen, scheiterten an den iranischen Behörden.

Discover Football Festival 2016, 31. August – 4. Sept., Willy-Kressmann-Stadion, Berlin (Kreuzberg), Eintritt frei, weitere Infos auf Facebook

Iran vs. Football Under Cover All Stars am 31. Aug., 19:15 Uhr; der Eröffnungsabend wird von den L-MAG-Verlegerinnen Gudrun Fertig und Manuela Kay moderiert