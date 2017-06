Von Karin Schupp

l-mag.de, 7.6.2017 - Bei uns ist ein Jahr ins Land gezogen, aber in Litchfield ist keine Minute vergangen: Die fünfte Staffel von Orange is the New Black (Netflix, 9. Juni) geht genau dort weiter, wo Staffel 4 endete: Inmitten der Aufruhr nach Pousseys (Samira Wiley) Tod richtet die brave Daya (Dascha Polanco) eine Pistole auf Schließer Humphrey (Michael Torphey).

Knast-Aufstand nach Pousseys Tod

Die neuen Folgen werden an nur drei Tagen spielen, wir dürfen also fast in Echtzeit zuschauen, ob und wie sich die zerstrittenen Knacki-Fraktionen gegen den gemeinsamen Gegner zusammenraufen - und ob sich die Frauengefängnisserie davon erholt, dass sie einen ihrer beliebtesten, lesbischen Charaktere sterben ließ. Denn diese Entscheidung, die das hochbrisante Thema „Black Lives Matter“ in die Wohnzimmer brachte, löste einen gehörigen Unmut bei den Fans aus.

Doch die Erfolgsserie von Jenji Kohan (Weeds) will trotz Landschulheim-Atmosphäre und diverser Lovestories (vor allem um Pipers und Alex‘ ewigen „Es ist kompliziert“-Beziehungsstatus) eben nicht nur unterhaltsame Dramedy sein, sondern auch gesellschaftliche Missstände wie das marode US-Knastsystem, Rassismus, Armut, Trans- und Homophobie aufgreifen.