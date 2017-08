Von Sabine Mahler

22.8.2017 - Heartland geht direkt ans Herz, schon nach den ersten Szenen müssen die Taschentücher gezückt werden: Lauren (Velinda Godfrey) sitzt am Sterbebett ihrer krebskranken Partnerin. Vier Monate hat sie ihre große Liebe gepflegt und dabei alles verloren – Job, Freunde, Wohnung. Um den Verlust ihrer großen Liebe (und letztlich ihres ganzen Lebens) zu verarbeiten, geht Lauren an den Ort ihrer Wurzeln zurück: Eine Kleinstadt irgendwo in Oklahoma.

Zufällig trifft gleichzeitig auch ihr Bruder Justin (Aaron Leddick) ein - mit seiner Verlobten Carrie (Laura Spencer). Beide wollen ein Weingut auf dem Land - im „Heartland“ - etablieren und beziehen Lauren in ihre Arbeit ein. Die Rückkehr in die Heimat wäre also eine echte Chance für Lauren, sich zu rehabilitieren, würde es nicht an jeder Ecke brodeln: Mutter Crystal (Beth Grant) ist streng gläubig, hat ihre Tochter nie wegen ihrer Homosexualität verunglimpft, doch akzeptiert hat sie sie auch nicht. So ignoriert Crystal einfach die Tatsache, dass Lauren in großer Trauer ist und eigentlich Trost braucht.

Die Ironie daran: Auch Crystal hat ihren Ehemann verloren und vermisst ihn noch heute schmerzlich. Eigentlich müsste gerade sie ihrer Tochter am besten nachfühlen können, doch sie bleibt eiskalt. Diese Szenen gehen umso mehr unter die Haut, wenn man weiß, dass der Film auf der Autobiographie von Hauptdarstellerin Velinda Godfrey basiert, die auch das Drehbuch schrieb.