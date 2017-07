Von Dana Müller

l-mag.de, 20.7.2017 - Lesben erhebt euch - und die Welt erlebt euch! Zum fünften Mal zieht der Dyke* March Berlin am Vorabend des Berliner CSD durch die Straßen. Lesben, Trans, queere Frauen sowie Freundinnen und Freunde demonstrieren Seite an Seite und brüllen der Welt gemeinsam entgegen: „Wir sind hier, und wir sind viele!“

2013 erfüllte sich L-MAG zum 10-jährigen Jubiläum des Magazins einen lang gehegten Traum und initiierte erstmals den Dyke* March in Anlehnung an die nordamerikanische Tradition zur CSD-Saison. Denn während bereits seit Anfang der 90er-Jahre in Städten wie Washington D. C., New York, San Francisco und später Toronto und Vancouver die Dykes ihren festen Platz am Vorabend des CSD haben, blieb es in Deutschland trotz einiger Versuche lange still.

Der Dyke* March begeistert in vier deutschen Städten

Das änderte sich jedoch mit dem ersten Dyke* March in Berlin 2013. Seit dem Auftakt mit mehr als 2.000 Teilnehmenden zieht es jedes Jahr mehr Menschen auf die Straße. Und mittlerweile begeistert der Dyke* March nicht mehr nur in Berlin, sondern reist immer weiter: Auch in Hamburg, Köln (fand am 8. Juli statt - siehe unseren Clip) und dieses Jahr erstmals in Heidelberg ziehen Lesben aller Couleur und Selbstdefinitionen auf die Straße, um lesbische Vielfalt zu zeigen und zu feiern.