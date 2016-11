Von Stephanie Kuhnen

l-mag.de, 7.11.2016 – Wie ein überdimensioniertes Tonbrikett liegt der Ehrenstein des Berliner Senats auf dem kleinen Grab der antifaschistischen Widerstandskämpferin und lesbischen Aktivistin Hilde Radusch (1903-1994). Es ist erst das zweite Ehrengrab für eine Frau auf dem Alten St Matthäus-Kirchhof in Berlin, wo auch Rio Reiser und die Gebrüder Grimm liegen; bereits 1952 wurde bereits das Gedenkmal für die Frauenrechtlerin Minna Cauer (1841-1922) eingerichtet.

Dass Hilde Raduschs Andenken jetzt für die nächsten zwanzig Jahre zumindest an ihrer letzten Ruhestätte finanziell gesichert ist und die Pflege übernommen wird, ist in erster Linie dem feministischen Frauengeschichtsnetzwerk Miss Marples Schwestern, hier besonders der Historikerin Ilona Scheidle, sowie der Bürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg Angelika Schöttler (SPD) zu verdanken, die sich verlässlich für die Sichtbarkeit lesbischer Frauen in der Gedenkpolitik ihres Bezirkes einsetzt.

Hilde Radusch selbst hätte es sicherlich gefallen, dass sich zu ihrem 133. Geburtstag an ihrem Grab zahleiche Weggefährtinnen, Akteurinnen und Akteure aus Politik und LGBT-Community versammelten, um sich an ihr Wirken zu erinnern, aber auch, um öffentlich zu bekunden, dass es noch viel zu tun gibt, um Lesbengeschichte in den öffentlichen Raum zu bringen. Einer der Ehrenredner, der Geschäftsführer der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld Jörg Litwinschuh, fasste treffend zusammen: „Hilde Radusch gehört für mich in eine Reihe mit Persönlichkeiten wie Karl Heinrich Ulrichs, Magnus Hirschfeld, Johanna Elberskirchen und Lilly Elbe. Hilde Radusch brachte es auf den Punkt: „Ich will ja nur mein Menschenrecht, das Recht auf meinen Schatz!“.

