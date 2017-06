Ok, ihr wird ein britischer Spion, dargestellt von Chris Pine, als Love Interest zur Seite gestellt. Doch der sieht sich brav an, wie Wonder Woman, die überragend von der Israelin Gal Gadot verkörpert wird, alle Feinde aus der Jacke haut und in jeder Hinsicht übernatürlich ist.

Auch für Kinogängerinnen, die so gar nichts mit Superhelden wie Superman, Spiderman und Co am Hut haben, lohnt sich dieser Film, denn man kann in wunderbar animierten und bestens choreografierten Kampfszenen schwelgen und weibliche Muskel- und Geisteskraft genießen, die Lust macht, sofort eine Ausbildung als Amazone anzufangen.

Wonder Woman (USA 2017), Regie: Patty Jenkins, Buch: Allan Heinberg, mit Gal Gadot, Robin Wright, Connie Nielsen, Elena Anaya, Chris Pine u.a., 141 min. - ab 15. Juni im Kino

