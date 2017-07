Von Uta Zorn

l-mag.de, 16.7.2017 - Heute beginnt die zwölfte Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel Holland gegen Norwegen (18:00 Uhr, live im ZDF). Gespielt wird in vier Gruppen mit erstmals 16 Teams, die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Für Österreich, die Schweiz, Belgien, Portugal und Schottland ist es die erste Teilnahme.

Das deutsche Team holte bereits EM-Titel, die letzten sechs in Folge, und das Ziel für dieses Turnier ist klar formuliert: der nächste Titel soll her. Wie auch für Steffi Jones im Amt als Bundestrainerin. Sie findet, für das, was sie an Veränderungen rund um die Nationalmannschaft vorhat, kommt das Turnier zu früh, äußerte sich in einem TV-Interview aber dennoch optimistisch: „Das wird ein ganz, ganz geiles Turnier werden. Wir wollen Europameister werden.“

Mit Robin Hood und Schlaubi-Schumpf den Titel verteidigen

Spielfreude und Spaß stehen für Jones ganz weit oben, weshalb sie ihren Spielerinnen gleich mal Spitznamen von Comic-Figuren verpasst hat - sie selbst ist Charlie Brown. Neben den erfahrenen Spielerinnen um Kapitänin Dzsenifer Marozsan (Robin Hood), Anja Mittag (Tarzan), Lena Gößling (Cinderella) und Almuth Schult (Schlaubi-Schlumpf) bereichern einige neue Gesichter den Kader. Linda Dallmann und Hasret Kayikci haben bereits im letzten Testspiel gegen Brasilien überzeugt. Auch für Anna Blässe, Kristin Demann, Sara Doorsoun und Carolin Simon ist es das erste große Turnier. Frauenfußballfans werden Simone Laudehr und Alex Popp vermissen: Sie stehen verletzungsbedingt nicht im Kader.

Am Montag im ersten Gruppenspiel geht es gleich mit einem Kracher los: Die Schwedinnen wollen erstmals bei einer Europameisterschaft die Deutschen schlagen. Am 21. Juli steht die Partie gegen Italien an, am 25. Juli geht’s gegen Russland (jeweils um 20.45 Uhr).