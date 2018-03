Handsome and Majestic (Kanada/ 12 min.) von Jeff Lee Petry und Nathan Drillot ist ein berührender Dokumentarfilm über ein Transkind. Auch massives Mobbing in der Schule konnte Milan nicht brechen: Er wurde dennoch – auch mit Hilfe seiner Familie - ein offener und selbstbewusster Junge, der anderen ein Vorbild sein will.