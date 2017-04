Von Sabine Mahler

l-mag.de, 13.3.2017 - Gianna Nannini sorgte in den 1980er Jahren mit ihren feministischen Liedern und ihrer Bisexualität für handfeste Skandale im streng katholischen Italien. Sie besang voller Ironie den „Latin Lover“ und ließ auf dem Cover des Albums „California“ die Freiheitsstatue einen Vibrator halten. Weltberühmt wurde sie spätestens, als sie 1990 „Un' Estate Italiana" sang, die Hymne zur damals in Italien stattfindenden Fußball-WM. Inzwischen gehören Gianna Nannini und ihre wilden Konzerte zum italienischen Kulturgut. Mit ihren größten Hits kommt sie im April auch nach Deutschland.

Sie haben vor den bevorstehenden Konzerten hier in Deutschland schon viele Shows in Italien gespielt. Wie ist es für Sie, wieder auf Tour zu sein?

Es fühlt sich wunderbar an, neu durchzustarten. Die Fans können sich auf eine neue Gianna-Geschichte während der „HitStory-Tour“ freuen – voller Energie und Emotionen und natürlich voller Gianna Nannini.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Sie wieder nach Deutschland kommen?

Für mich ist es so, als würde ich in meine zweite Heimat zurückkommen. Ich habe lange Reisen durch Deutschland gemacht, viele Freunde und Musiker hier kennen gelernt. Ich fühle mich in Deutschland zu Hause.

Gibt es Unterschiede zwischen den deutschen und italienischen Fans?

Die italienischen Fans singen mit, weil sie die Worte verstehen und sich davon im Herzen berühren lassen. Die deutschen Fans lassen hingegen ihren Körper sprechen.

Sie sind inzwischen über 60 Jahre alt, wie schaffen Sie es, so jung auszusehen und sich so fit zu halten?

Dankeschön. Ich trinke jeden Tag guten Rotwein und mache regelmäßig Pilates.