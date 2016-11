Fullers Homosexualität leider bewusst nicht thematisiert

Ein großer Wermutstropfen ist sicherlich die Aussage der Regisseurin im Pressetext zum Film: „Loïe Fuller war lesbisch, und mir war es wichtig, dass dies nicht zum Sujet des Films wird.“ Warum, fragt man sich, musste dieser Aspekt bewusst so kurz kommen? Was ist so wenig berücksichtigenswert an dieser Tatsache, dass man sie in einem Film über das Leben der Künstlerin „nicht zum Sujet“ machen will? Nicht nur war Fuller offen lesbisch und über 20 Jahre lang bis zu ihrem Tod mit Gabrielle Bloch (Mélanie Thierry) - im Film nur ihre Vertraute und Assistentin - zusammen, auch umgab sie sich im Rahmen ihrer Arbeit stets ausschließlich mit Frauen.

Im Film wird all dies nicht erwähnt, im Gegenteil wird Loïe ein männlicher, wenn auch platonischer Liebhaber, Freund und Mentor an die Seite erfunden, ohne dessen finanzielle und ideelle Unterstützung die echte Loïe allerdings gut im Leben ausgekommen zu sein scheint. Die weder schöne noch grazile, weder sportliche noch feminine Königin des Ausdruckstanzes bleibt in Die Tänzerin allein und einsam – glücklicherweise schien es ihr im wahren Leben doch besser ergangen zu sein.

Die Tänzerin (La Danseuse), Frankreich 2015, Regie/ Drehbuch: Stéphanie Di Giusto, mit: Soko, Lily-Rose Depp, Mélanie Thierry, Gaspard Ulliel u. a., 111 Min., Kinostart: 3. November

