Von Karin Schupp

l-mag.de, 18.9.16 - Regenbogen- und Patchworkfamilien, Co-Elternschaft, Adoptionen, Stief- und Pflegekinder – Familien in Deutschland sind heute viel mehr als das traditionelle „Vater, Mutter, Kind“-Modell, und die Gesetzgebung hinkt dieser Entwicklung weit hinterher.

Beim 71. Juristentag, der letzte Woche in Essen stattfand, forderten die versammelten JuristInnen nun dazu auf, das Bürgerliche Gesetzbuch zu reformieren und nichttraditionelle Familienmodelle stärker zu integrieren.

Die Chancen, gehört zu werden, stehen nicht schlecht: Juristentage haben sich schon häufig als einflußreich erwiesen, und der Marburger Jura-Professor Tobias Helms, der zu dem Thema ein Gutachten verfasste, sitzt auch in einem familienrechtlichen Expertengremium des Justizministeriums.

Hier seine Vorschläge, die auch Regenbogenfamilien betreffen:

Ko-Mutter einfacher anerkennen

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht 2013 die so genannte „Sukzessivadoption“ erleichtert, aber Helms schlägt eine weitere Vereinfachung vor: Ist das Paar verpartnert, soll die Elternschaft der Partnerin automatisch anerkannt werden.

Klare Regelung für Kinder aus Samenspenden

Eine klare Regelung fordert Helms auch für Kinder, die durch Samenspende zur Welt kommen. Hier soll den „sozialen Eltern“ die volle Elternschaft zugesprochen werden, während der Spender von allen Rechten und Pflichten entbunden wäre. Seine Daten sollen jedoch in einem zentralen Melderegister gespeichert werden, damit sich das Kind später über seine genetische Abstammung informieren kann.

Adoption und Pflegekinder

Eingetragenen LebenspartnerInnen soll eine gemeinschaftliche Adoption erlaubt werden.

Allerdings werden in Deutschland immer weniger Kinder zur Adoption freigegeben, während die Zahl der Pflegekinder stetig steigt. Das hängt damit zusammen, dass viele leibliche Eltern nicht auf all ihre Rechte und den Kontakt zu ihrem Kind verzichten wollen. Helms schlägt hier vor, das Adoptionsrecht zu öffnen und den leibliche Eltern einen kontrollierten Umgang zu erlauben, solange er nicht dem Kindeswohl entgegensteht.

Pflegeeltern sollen hingegen stärker als „soziale Eltern“ gewürdigt werden. In Härtefällen soll es ihnen möglich sein, auch gegen den Willen der leiblichen Eltern das Sorgerecht zu bekommen.

Dreifaches Sorgerecht in Stieffamilien

Stieffamilien sollen ein dreigeteiltes Sorgerecht bekommen können, wenn beide rechtlichen Elternteile zustimmen. Das heißt: die rechtlichen Eltern und das Stiefelternteil hätten die volle, gleichberechtigte Sorge für alle wesentlichen Entscheidungen; die alltäglichen Fragen soll immer das Elternteil klären, bei dem sich das Kind gerade aufhält. Dieser Vorschlag stößt allerdings an juristische Grenzen: Das Bundesverfassungsgericht entschied 2003, dass ein Kind rechtlich nur zwei Elternteile haben dürfe.

Leihmutterschaft

Am kontroversesten ist wohl Helms‘ Vorschlag zu Kindern aus Leihmutterschaften. Schwule Männer, die sich eine Leihmutter in einem anderen Land suchen (in Deutschland ist das verboten), haben hierzulande oft Probleme, ihre gemeinsame Elternschaft anerkennen zu lassen. Hier appelliert Helms, die in dem jeweiligen Land etablierte Elternschaft auch in Deutschland zu akzeptieren.