Hat die echte Billie Jean den Film vorab gesehen, und haben Sie ihr Feedback beim Feintuning berücksichtigt?

JD: Sie hat ihn in verschiedenen Stadien gesehen und auch schon das Drehbuch gelesen.

VF: Sie hat verschiedene Versionen des Drehbuchs gelesen und hatte eine lange Sitzung mit Simon [Beaufoy], in der sie ihre Meinung äußerte.

JD: Sie war sehr involviert, und das war nicht leicht für sie. Der Film handelt von einer sehr schwierigen Zeit ihres Lebens, und sie hatte sich seitdem nicht wieder damit beschäftigt. Seit 25 Jahren hatte sie sich das Spiel nicht mehr gesehen hatte, und ihre Beziehung mit Marilyn war ein Reinfall. Jetzt wo der Film fertig ist und sie ihn mit Publikum anschauen kann, ist es aber, glaube ich, eine positive Erfahrung für sie.

Glauben Sie, dass Marilyn psychisch labil war, wie Billie Jean 1981 öffentlich behauptete, als Marilyn sie nach ihrer Trennung auf Unterhalt verklagte? Oder sagte sie das nur, um besser dazustehen?

JD: Wir haben Marilyn nicht persönlich kennen gelernt. Für uns war es vor allem wichtig, die Anfänge ihrer Beziehung in einem positiven Licht darzustellen, weil es der entscheidende Moment für Billie Jean war, in dem sie ihr wahres Ich gefunden hat. Das wollten wir herausheben, anstatt uns daran aufzuhalten, was später passiert ist.

Was war die größte künstlerische Freiheit, die Sie sich genommen haben?

VF: Den Zeitrahmen. Wir haben Ereignisse in ihrer Beziehung mit Marilyn zeitlich geschoben. Im Film lernen sie sich kennen, trennen sich, und kurz vor dem Match kehrt Marilyn zurück. Das ist in Wirklichkeit nicht ganz so abgelaufen. Wir haben die Reihenfolge einiger Geschehnisse ausgetauscht, auch in Bobbys Ehe mit Priscilla. Wir dramatisieren ihre persönlichen Geschichten und wollen dabei so nah wie möglich an der Wahrheit bleiben, ohne uns jedoch wie in einer Zwangsjacke zu fühlen.

JD: Uns ist die emotionale Wahrheit wichtiger als die tatsächliche Chronologie.